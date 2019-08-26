Salyangoz sıvısı çıkaran kadınlar üretime ortak oluyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı

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