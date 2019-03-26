Son Dakika Haberleri: Salyangoz ve Sümüklü Böcekler Ayçiçeğini Tehdit Ediyor

Salyangoz ve Sümüklü Böcekler Ayçiçeğini Tehdit Ediyor

48 dakika önce

Adana'da çiftçiler, ayçiçeği tarlalarında görülen salyangoz ve sümüklü böceklere karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

Salyangoz ve Sümüklü Böcekler Ayçiçeğini Tehdit Ediyor, System.String[]
Adana'da çiftçiler, ayçiçeği tarlalarında görülen salyangoz ve sümüklü böceklere karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan ayçiçeği kontrollerinde, yeni çıkış yapmakta olan ayçiçeği tarlalarında salyangoz ve sümüklü böcekler görüldü.

Adana'da 2019 yılı iklim durumu oldukça yağışlı geçtiği belirtilerek, iklimin zararlı için uygun olması nedeniyle, üreticilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile kimyasal mücadele yapmaları gerektiği vurgulandı.

Mücadelede geç kalınmasının verimde düşüklüğe neden olacağı kaydedildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:33 Kaynak: İHA

Ekonomi
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