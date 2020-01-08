Salyangozdan esinlenerek yaptıkları motokabinleri 15 ülkeye ihraç ediyorlar

Antalya'da yaşayan Sarıaslan çifti, motosikletlerin muhafazası için tasarladıkları ve üretimini gerçekleştirdikleri "motokabini", KOSGEB'den aldıkları destekle ABD, İngiltere, İsrail başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Gemi ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cengiz Sarıaslan, 2015 yılında motosiklet garajı üzerine çalışmalar yaptı. İlk modelini 2017'de tasarlayıp ABD'ye satan Sarıaslan, nakliyesi zor olduğu için garajı küçültmeye karar verdi.

Salyangozdan esinlenen Sarıaslan, daha küçük bir tasarım ortaya koydu. İşini daha fazla geliştirebilmek için KOSGEB'in geri ödemesiz 140 bin lira desteğinden faydalanan Sarıaslan, Döşemealtı ilçesi sanayi sitesindeki atölyede eşi Gonca Sarıaslan'la motokabini üretmeye başladı.

Gonca Sarıaslan ve bir çalışanıyla günde beş ürün yapan Sarıaslan, kısa sürede aracını korumak isteyen motosiklet tutkunlarının da ilgisini çeken motokabini yurt dışına ihraç etmeye başladı.

Taleplere yetişemiyor

Cengiz Sarıaslan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana motosiklet sahibi olma hayali kurduğunu, motosikletini korumak amacıyla da böyle bir ürün tasarladığını bildirdi.

Ürünün ilgi görmesi üzerine patentini alarak seri üretime başladığını aktaran Sarıaslan, iki yılda ABD, İngiltere, İsrail, Katar, Almanya başta olmak çok sayıda ülkeye ürün sattığını, ürünlerini en fazla Kosova, ABD, Norveç ve Kuveyt'e gönderdiğini söyledi.

Yurt dışından yoğun talep olduğunu vurgulayan Sarıaslan, şunları kaydetti:

"Motokabini yurt dışına 2 bin avroya satıyoruz. 15'in üzerinde ülkeye 100'e yakın ürün sattık. Avrupa'dan 240 motokabin talebi var. A4 kağıda resim çizerek tasarladığım ürün, şimdi birçok ülkeden talep görüyor. Şu anda Amerika'dan 80, Kosova'dan 10, İngiltere'den 15, İsrail'den 17 motokabin siparişi var. Anlaşmalar yapıldı. Norveç, Katar, Kıbrıs, Dubai, İngiltere gibi yerlerden de talep görüyor."

Ürünün darbelere karşı dayanıklı olduğuna değinen Sarıaslan, eşinin desteğiyle işini daha da büyüteceğine inandığını bildirdi.

Eşiyle ele ele verip kolları sıvadı

Gonca Sarıaslan ise zamanla evde oturmaktan sıkıldığını, ilk etapta eşine destek ve yardım amaçlı atölyeye geldiğini dile getirdi.

Ürün ilgi görüp, işler artmaya başlayınca eşinin yükünü almak ve bir kadının da bu işi yapabileceğini göstermek için kolları sıvadığını anlatan Sarıaslan, şöyle konuştu:

"İhracat başlayınca işlerimiz daha çok açıldı. Birçok kişiye ekmek kapısı olduk. Bunun da gururunu yaşıyoruz. İşe ilk başladığımda kimse burada çalıştığıma inanamadı. Sanayide çalışan bir kadın olması insanlara ilginç geldi. Herkes biliyor ki kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Eşimle el ele verdik ve bu işi başardık. Ürünümüzün bütün ülkelere gitmesini istiyorum. İnşallah bunu da başaracağız."

Firmanın Almanya Distribütörü Goekhan Davgan da Almanya'da yüksek oranda motosiklet kullanıcısı olduğunu, bundan dolayı ürüne yoğun talep olduğunu belirtti.

Ürünü Almanya'ya ve Avrupa'ya daha çok taşımak istediklerini aktaran Davgan, "Almanya'daki hava şartlarından motosikletleri korumak için iyi bir ürün." dedi.

Müşterilerden Murat Onur Halıcı, 70 bin liraya aldığı motosikletini dış etkenlerden korumak için motokabin tercih ettiğini dile getirdi.