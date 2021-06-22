Salyayla mücadelede yeni çözüm başladı! Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek - Son Dakika

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Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Müsilajla ilgili bilim insanları tarafından çeşitli çözüm önerileri üretirken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara'ya oksijen verileceğini söyledi.

"MARMARA DENİZ'İNİ KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz" sözlerine yer verdi.