Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli - Son Dakika Spor

Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli

6 saat önce

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli, System.String[]

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında TSİ 23: 00'te Salzburg'un Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı karşılaşma, Avusturya'da saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle oynanamayacak. İki ekibin resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada, müsabakanın bölgedeki kuvvetli rüzgar sebebiyle oynanamayacağı ifade edildi. Karşılaşma tarihinin mümkün olan en kısa sürede belli olacağı belirtildi.


Eintracht Frankfurt, Avusturya, Salzburg, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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