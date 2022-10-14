Şam'da Patates Hasadı - Son Dakika
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Şam'da Patates Hasadı

14.10.2022 16:37
Şam'da Patates Hasadı

ŞAM, 14 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyinde kayalık bir bölge olan el-Kalamun'da patates hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 13 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

ŞAM, 14 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeyinde kayalık bir bölge olan el- Kalamun'da patates hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 13 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Kalamun, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da Patates Hasadı - Son Dakika

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