ŞAM, 14 Ekim (Xinhua) -- Suriye 'nin başkenti Şam 'ın kuzeyinde kayalık bir bölge olan el- Kalamun 'da patates hasadı yapan çiftçiler görülüyor, 13 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Kalamun, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şam'da Patates Hasadı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.