İngiltere merkezli savaş gözlemevi Perşembe günü, Suriye'nin doğusunda bulunan ABD birliklerinin de İran yanlısı savaşçılara yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdığını, son 24 saatte bu saldırılarda en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Perşembe günkü saldırı, İsrail'in bu yıl Suriye'de gerçekleştirdiği 21. saldırı oldu.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriye'nin İç Kesimlerinde Düzenlenen İsrail Füze Saldırısında İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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