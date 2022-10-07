Suriye Devlet Başkanı ve İranlı Bakan İşbirliğini Güçlendirme Sözü Verdi

ŞAM, 7 Ekim (Xinhua) -- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Perşembe günü ülkeyi ziyaret eden İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi'yle elektrik ve kara taşımacılığı gibi önemli hizmet sektörlerinde işbirliği konusunda görüşme yaptı. Suriye devlet başkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Esad ve Kasımi, elektrik ve ulaşım sektörlerinde işbirliğini sürdürme, iki ülke arasındaki ilgili anlaşmaları uygulamaya sokma ve olası engellerin üstesinden gelmek için çalışma gereğinin altını çizdi. İki taraf, "uluslararası meydan okumalara" karşı çıkabilmek için ikili işbirliğini güçlendirme ve yeni fırsatlar yaratma gereğini de vurguladı. Suriye'de 11 yıldır süren savaşta İran, bölgede Esad rejiminin en önemli destekçisi olarak öne çıktı ve savaştan yorgun düşmüş ülkeye askeri ve ekonomik destek verdi.