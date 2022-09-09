Suriye Dışişleri Bakanı, Uluslararası Destek ve Yaptırımların Kaldırılması Çağrısında Bulundu

ŞAM, 9 Eylül (Xinhua) -- Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad Perşembe günü yaptığı açıklamayla, ülkesinin uluslararası desteği ve ABD'nin ekonomik yaptırımlarının kaldırılmasını hak ettiğini söyledi. Suriye'nin başkenti Şam'dan video bağlantısıyla katıldığı bir Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşan Mikdad, Suriye'nin küresel teröre karşı mücadele verdiğini ve insan ve ekonomik kaynakları açısından "daha önce eşi benzeri görülmemiş bedeller" ödediğini belirtti. Mikdad, terör gruplarının işlediği suçlardan büyük acılar çeken Suriye halkının, sürdürülebilir kalkınma ve erken toparlanma haklarının korunmasında uluslararası toplumun desteğini hak ettiğini ifade etti. Bakan, Suriye halkının ABD ve Batılı müttefikleri tarafından uygulanan bir ekonomik kuşatmaya maruz kaldığını vurguladı. Mikdad, uluslararası topluma, baskı yapmaya yönelik ekonomik yaptırımlara son verilmesi ve yasadışı yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılması konusunda yardımcı olma çağrısı yaptı.