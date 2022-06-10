Suriye, İsrail'in düzenlediği füze saldırılarının Suriye Hava Savunma Sistemleri tarafından düşürüldüğünü ancak sabah düzenlenen saldırıda 1 sivilin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı. - ŞAM

İsrail'in başkenti Şam'a planlanan tüm uçuşlar iptal edildi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında başkentin güneyini vurmasının ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na gidiş-dönüş uçuşların durdurulduğu belirtildi. Suriye hava yolu şirketi Cham Wings Airline, tüm uçuşların Halep Uluslararası Havalimanı'na yönlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

ulaştırma bakanlığı, İsrail, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şam'a planlanan tüm uçuşlar durduruldu - Son Dakika

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