FTX CEO'su Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kripto

FTX CEO'su Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

FTX CEO\'su Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

New York'ta kripto para piyasasını sarsan bir davada eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, büyük bir dolandırıcılık skandalına karıştığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bankman-Fried, FTX platformunu kullanarak müşterileri, yatırımcıları ve kredi verenleri milyarlarca dolar dolandırmakla suçlanmıştı. Karar, kripto para piyasasında düzenlemelerin artması gerektiği tartışmalarını alevlendirdi.

28.03.2024 19:27  Güncelleme: 19:33
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New York'ta kripto para piyasasını sarsan bir davada eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, büyük bir dolandırıcılık skandalına karıştığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sam Bankman-Fried, Yıllar Sürecek Bir Hapis Cezasıyla Yüzleşiyor

New York'ta finans dünyasını sarsan bir dava sona erdi. Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, büyük bir kripto para skandalına karıştığı gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Manhattan Federal Mahkemesi'nde sonuçlanan yargılamada Bankman-Fried, FTX platformunu kullanarak müşterileri, yatırımcıları ve kredi verenleri milyarlarca dolar dolandırmakla suçlanmıştı.

Kasım ayında yapılan duruşmada New York jürisi Bankman-Fried'i yedi ayrı suçlamada da suçlu bulmuştu. Savcılar, Bankman-Fried'in dolandırıcılık faaliyetlerini "son on yılın en büyük finansal suçlarından biri" olarak nitelendirerek onu tarihin en kötü şöhretli dolandırıcılarından Bernie Madoff ile karşılaştırdı. Bankman-Fried ve savunma ekibi ise ceza süresinin önemli ölçüde daha az olması gerektiğini savunurken, savcılar 32 yaşındaki sanık için 40 ila 50 yıl arasında bir hapis cezası talep etti. Hukuk çevrelerinden bazıları ise ceza süresinin 20 ila 30 yıl arasında olabileceğini öngörmüştü.

Mahkeme sürecinde Bankman-Fried, savunmasında bir dizi hatalı karar verdiğini kabul ederken, FTX ve iştiraki Alameda Research'in iflas süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bankman-Fried, FTX'in faaliyetlerini sürdürebilecek durumda olduğunu, ancak Alameda'nın bu durumu karşılayamayacağını ifade etti. Ayrıca, müşterilere yapılmayan geri ödemelerle ilgili olarak, ödemelerin yapılabilirdi şeklinde konuştu.

Yargıç Lewis A. Kaplan'ın yönetimindeki duruşmada, FTX'in faaliyetlerinin mağdurlar ve piyasa üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çekildi. Savcılık, suçların ciddiyetine dayanarak müebbet hapis cezası talep etse de savunma Bankman-Fried'e gelecekte kefaret şansı tanınması adına daha hafif bir ceza verilmesini istedi. Duruşmada Bankman-Fried'in gelecekteki cezaevi nakli ve potansiyel ceza süresi gibi konular da ele alındı.

Verilen 25 yıllık hapis cezası, kripto para piyasasında yankı uyandırdı. Bu karar, kripto para borsalarının ve yatırımcıların daha fazla düzenlemeye tabi tutulması gerektiğine dair tartışmaları alevlendirdi. Bankman-Fried'in avukatları karara itiraz edeceklerini ve temyize gideceklerini açıkladı.

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Son Dakika Kripto FTX CEO'su Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FTX CEO'su Sam Bankman-Fried 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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