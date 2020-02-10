Şam'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika

Şam'da bomba yüklü araç patladı
6 saat önce
Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:14 Kaynak: DHA
Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı. Mezzeh ilçesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.
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