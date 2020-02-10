Şam'da bomba yüklü araç patladı - Son Dakika
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Şam'da bomba yüklü araç patladı

6 saat önce

Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü araç patladı. Mezzeh ilçesinde meydana gelen patlamada birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Şam'da bomba yüklü araç patladı

Suriye, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:14 Kaynak: DHA
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