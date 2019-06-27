Şam'da bombalı saldırı: 2 yaralı
2 saat önce
Suriye'nin başkenti Şam'da bir otomobile yapılan bombalı saldırıda anne ile oğlu yaralandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
'nin başkenti Şam
'da bir otomobile yapılan bombalı saldırıda anne ile oğlu yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezi Mezze'de bu sabah bir otomobile yapılan bombalı saldırı sonucu bir kadın ve oğlunun yaralandığı bildirildi. Polis
saldırganı gözaltına alırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şam'da uzun zamandır patlamaların olmadığı kaydedildi. - ŞAM
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler
Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı
2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunan adam meydan dayağı yedi!