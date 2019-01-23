Son Dakika Haberleri: Şam'da Korkunç Olay: 7 Çocuk Can Verdi

Şam'da Korkunç Olay: 7 Çocuk Can Verdi

6 dakika önce

Suriye'nin başkenti Şam'da bir evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti.

Şam'da Korkunç Olay: 7 Çocuk Can Verdi, System.String[]
Suriye'nin başkenti Şam'da bir evde çıkan yangında 7 çocuk hayatını kaybetti. Suriye'nin başkenti Şam'daki İmare bölgesinde bir evde yangın çıktı. Yangında 3-13 yaşları arasında olan 7 çocuk dumandan boğularak öldü. Yerel kaynaklar, çocukların cesetlerinin Şam'daki Elmuctehid Hastanesine götürüldüğünü açıkladı. Sivil Savunma açıklamasında, yangının elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Öte yandan, olay yerini ziyaret eden Suriye Başbakanı İmad Hamis, olaya ilişkin soruşturma açılması ve yanan evin yeniden imar edilmesi için talimat verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

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