Şam'da patlama: 1 ölü
7 saat önce
Suriye'de yerel medya başkent Şam'da bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
Suriye'de yerel medya başkent Şam'da bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği; 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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