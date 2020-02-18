Şam'da patlama: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şam'da patlama: 1 ölü - Son Dakika Dünya

Şam'da patlama: 1 ölü

7 saat önce

Suriye'de yerel medya başkent Şam'da bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Şam'da patlama: 1 ölü, System.String[]

Suriye'de yerel medya başkent Şam'da bir otobüs durağı yakınında patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği; 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.


Suriye, Şam, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
Esed'e ait T-55 tipi 36 tonluk tankın vurulma anları paylaşıldı Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor"

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şam'da patlama: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]