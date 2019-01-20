Şam'da Patlama

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama meydana geldiğini duyurdu.



Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, Şam'ın güney bölgesinde karayolu yakınlarında patlama meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre patlamanın bir terör saldırısı olduğunu duyurdu. Patlamada yaralılar olduğu belirtildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ŞAM

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'tan Çekilme Kararıyla İlgili Bir Açıklama Daha: Büyük Bir İyilik Yaptık

Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir

Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi

İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi