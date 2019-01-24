Son Dakika Haberleri: Şam'da Patlama

Şam'da Patlama

1 saat önce

- Şam'da patlamaŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

- Şam'da patlama

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da Rus büyükelçiliği yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Şam'ın al-Adawa bölgesinde Rus büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi. Saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulansların sevk edildiği öğrenildi. Suriye devlet ajansı SANA, olayda ölü yada yaralı olmadığını yalnızca maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:35 Kaynak: İHA

Suriye, Şam, Güncel
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