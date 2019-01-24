Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama
1 saat önce
– Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi.
– Suriye
'nin başkenti Şam
'da Rusya
Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. SANA ajansı saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştiğini belirtirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. - Suriye
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:13 Kaynak: DHA
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