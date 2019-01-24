Son Dakika Haberleri: Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama

Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama

1 saat önce

– Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

Şam'da Rusya Büyükelçiliği Yakınlarında Patlama, System.String[]
Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliğinin olduğu bölgede bir patlama meydana geldi. SANA ajansı saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştiğini belirtirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. - Suriye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

Suriye, Rusya Federasyonu, Şam, Dünya
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