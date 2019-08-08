Son Dakika Haberleri: Şam'dan güvenli bölgeye tepki: ABD-Türkiye anlaşması Suriye'ye küstahça bir saldırı
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Şam'dan güvenli bölgeye tepki: ABD-Türkiye anlaşması Suriye'ye küstahça bir saldırı

1 saat önce

Türkiye ve Amerikan yönetimi Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için uzlaştığını açıklarken Suriye hükümetinden bu anlaşmaya tepki geldi. Şam rejimi Türkiye-ABD anlaşmasını Suriye’nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne “küstahça bir saldırı” olarak nitedi

Şam'dan güvenli bölgeye tepki: ABD-Türkiye anlaşması Suriye'ye küstahça bir saldırı, System.String[]
Türkiye ve Amerikan yönetimi Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için uzlaştığını açıklarken Suriye hükümetinden bu anlaşmaya tepki geldi. Şam rejimi Türkiye-ABD anlaşmasını Suriye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne "küstahça bir saldırı" olarak niteledi ve bu gelişmenin bölgedeki gerilimi tehlikeli şekilde tırmandıracağı uyarısında bulundu.

Devlet haber ajansı SANA'ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "Tehlikeli bir gerilimi temsil eden Suriye'ye karşı Amerikan-Türk ortaklığı bölgenin istikrar ve barışına karşı bir tehdittir." Yorumunda bulundu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:58 
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