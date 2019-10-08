Şam'dan Kürtlere çağrı: Bize katılın

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemeye yönelik açıklamaları sonrası Şam yönetimi Kürtleri hükümetin yanında durmaya çağırdı. Açıklamada, Suriye'nin kendi sınırlarını koruyacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'nin kuzeyinden askeri birlikleri çekerek, Türkiye'nin olası bir operasyonuna yeşil ışık yakması sonrasında Suriye hükümetinden ilk tepki geldi.



Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Kürtlere seslenerek hükümetin yanında durma çağrısı yaptı.



Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceğine işaret eden Mikdad, Kürtlere "uçuruma dalmak yerine Suriye hükümetinin yanına dönmelerini" tavsiye etti. Mikdad, ayrıca Suriye'nin kendi sınırlarını koruyacağını ve herhangi bir işgali kabul etmeyeceğini belirtti.



Anavatan "kendi oğullarını hoş karşılayacaktır" ifadesini kullanan Mikdad, Şam hükümetinin Suriye'nin sorunlarını şiddete başvurmadan çözmek istediğini vurguladı.



Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad'ın açıklamaları hükümet yanlısı yayın yapan El-Vatan gazetesinde yer aldı.



ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla harekat için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurmuştu.



Suriye Demokratik Güçleri (SGD) ABD'nin çekilme kararı ve Türkiye'nin olası operasyona yönelik açıklamaları sonrası Türkiye'nin Suriye'yi işgale hazırlandığını açıklamıştı. Türkiye'yi olası bir operasyona karşı uyaran SDG'nin açıklamasında "Hakkımızı korumaktan çekinmeyeceğiz" ifadesi kullanılmıştı.IŞİD ile mücadelede ABD önderliğindeki koalisyonun parçası olan SDG'nin omurgasını YPG oluşturuyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul ediyor.



Iran: Operasyon maddi ve insani zararlara neden olur



İran Dışişleri Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ve Türkiye askerlerinin Suriye'ye girme ihtimali ile ilgili olarak açıklama yaptı.



Açıklamada İran'ın herhangi bir askeri operasyona karşı olduğu belirtildi.



Operasyonun risklerine dikkat çekilen açıklamada, "Böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının ortadan kalkmayacağı gibi, maddi ve insani büyük zararlara neden olacağı için İran İslam Cumhuriyeti her türlü olası askeri operasyona karşı çıktığını belirtmektedir" denildi.



Açıklamada ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğine vurgu yapılırken, Türkiye ve Suriye tarafından 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı'na saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.



Bakanlık açıklamasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine de yer verildi.



Görüşmede Zarif'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Adana Mutabakatı vurgusu yaptığı belirtilirken, Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurguladığı aktarıldı.



