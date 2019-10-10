Son Dakika Haberleri: Şam'dan Kürtlere "Washington'ın ajanları" çıkışı
Son Dakika Dünya Şam'dan Kürtlere 'Washington'ın ajanları' çıkışı

Şam'dan Kürtlere "Washington'ın ajanları" çıkışı

1 saat önce

Şam yönetimi, Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye karşı diyalog talebini reddederek "Washington'ın ajanları topraklarımızda tutunamayacak.

Şam'dan Kürtlere

Şam yönetimi, Suriyeli Kürtlerin Türkiye'ye karşı diyalog talebini reddederek " Washington'ın ajanları topraklarımızda tutunamayacak. Onlar ülkelerine ihanet etti" açıklaması yaptı.Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, ABD destekli Suriyeli Kürtlere ağır eleştiriler yöneltti. ABD destekli Kürtlerin ülkelerine ihanet ettiği ve ayrılıkçı bir gündeme sahip olduğu suçlamasında bulunan Mikdad, bunun, ülke egemenliğini ihlal etmek için Türkiye'ye bahane sunduğunu kaydetti.


Açıklama, Kürtlerin Türkiye'nin harekatına karşı Şam yönetimiyle diyalog çabalarını yoğunlaştırmak istediği bir döneme denk geldi.


Şam yönetiminin Türkiye'nin saldırısına hedef olan Kürt gruplarla diyaloğa girip girmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Mikdad, "Bu silahlı gruplar ülkelerine ihanet etti ve ülkelerine karşı suçlar işledi. Yabancı güçlerin elinde rehin konumundakilerle hiçbir diyaloğu kabul etmeyeceğiz. Washington'ın ajanları Suriye topraklarında tutunamayacak" ifadelerini kullandı.


Suriyeli Kürt yetkililer, ABD askerlerinin Türkiye sınırından tamamen çekilmesi durumunda oluşacak güvenlik boşluğunu doldurmak üzere Şam yönetimi ve Rusya ile görüşmelere hazır oldukları mesajı vermişti. SDG'nin üst düzey bir yetkilisi de bazı toprakların Suriye hükümetine devredilmesinin söz konusu olabileceğini belirtmişti.


Washington, Türkiye, Şam, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:37 
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