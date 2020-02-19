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Şam ile Halep arasında 8 yıl aradan sonra ilk uçak seferi yapıldı
19 dakika önce
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de çatışmalar devam ederken, başkent Şam ile Halep arasında 2012 yılından sonra ilk kez ticari uçuş yapıldı. Şam'dan resmi yetkililer ve gazetecilerle havalanan yolcu uçağı, Halep'e teker koyarak 8 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de çatışmalar devam ederken, başkent Şam ile Halep arasında 2012 yılından sonra ilk kez ticari uçuş yapıldı. Şam'dan resmi yetkililer ve gazetecilerle havalanan yolcu uçağı, Halep'e teker koyarak 8 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Suriye'de ordu güçlerinin Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunu geri almasının ardından önemli bir sembolik adım atıldı. Şam'dan aldığı devlet yetkileri ve gazetecileri taşıyan yolcu uçağı Halep kentine indi. Böylece iki kent arasında 2012'den beri durmuş olan yolcu uçağı seferleri yeniden başladı. İki kenti bağlayan M5 karayolunun da onarım çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20
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