- Şam Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

AZEZ - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi, ilk mezunlarını verdi.

2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete giren İHH Uluslararası Şam Üniversitesi, zorlu savaş şartlarına rağmen ilk mezunlarını verdi. Suriye savaşının başlamasının ardından; bölgede kurulan ilk üniversitede eğitim gören 57 öğrenci, mezun olmaya hak kazandı. Kilis'in karşısında bulunan Azez ilçesinde kurulan Şam Üniversitesi mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Şam Üniversitesi Rektörü İzeddin El Kaddur, "Buradaki tüm arkadaşlarımızla 3 yıldır durmadan tüm zorluklara rağmen bugünün hayalini kurarak çalıştık. Çok şükür, bugün bu hedefimize ulaşarak 57 öğrencimizi mezun ettik" dedi.

Bugüne ulaşmamızda büyük emeği olan Türk halkına sonsuz teşekkür eden Kaddur, "Mezun olan kardeşlerim 3 senedir verdiğiniz emekleriniz boşa çıkmadı. Bundan sonra gerçek hayat başlıyor. Sizlere tavsiyem her zaman doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeyin. Aldığınız eğitim size verilen emanettir. Bu emaneti gelecek nesillere taşımanız sizin birincil görevinizdir. Ayrıca öğrenmenin yaşı yoktur. İlim sınırsızdır ve öğrenmeye devam edin çünkü eğitim sonsuz bir deryadır" diye konuştu.

"Savaş insan kaynaklarını da yok etmekte"

İHH Mütevelli heyetinden Muhammed Hanefi Kutluoğlu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz üzere savaş memleketin sadece fiziki yapısını değil aynı zamanda insan kaynaklarına da ciddi manada zarar veriyor. Uzun vadede bu memleketin geleceğini imar noktasında ne yapabilir düşüncesinden hareketle böyle bir üniversitenin kurulmasına karar verdik" dedi.

2015 senesinde temelini atmaya başladığını ifade eden Muhammed Hanefi Kutluoğlu, "2016 senesinde ise fiili olarak eğitime başladık. Allah'ın izniyle bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Dört tane fakültemiz var. Yalnız mühendislik fakültesindeki öğrenciler önümüzdeki sene mezun olacak. Normalde bildiğiniz üzere bu fakülteler 4'er yıllık fakülteler olmakla birlikte mühendislik fakültesi dışında ilahiyat, hukuk, iktisat, işletme ve siyasi bilimler fakültesini biz 3 yılda tamamladık. Önümüzdeki sene mühendislik fakültesini mezun edeceğiz. Bu sene 57 mezun verdik. Fakültemizde resmi olarak kayıtlı bulunan talebe sayımız 1026 olmakla birlikte, malum savaş ortamı çeşitli sıkıntılar olduğundan dolayı sene sonunda imtihan olan öğrenci sayımız 750 civarlarında. Elhamdülillah ilk mezunlarımızı verdik" dedi.

"Suriye'nin geleceği bu gençlere emanet"

Maksadımız burada bu memleketin geleceğini imar noktasında kendi insanların söz sahibi olmasını istediklerini söyleyen Kutluğolu, "Maalesef biz Bosna'da, Çeçenistan'da, Arnavutluk'ta, Kosova'da gördük ki savaş sonrasında maalesef bu tip tedbirler alınmadığından dolayı bu ülkelerin imarında baş aktör oynayanlar hep memleketlerinden dışından gelen hatta bu savaşların çıkmasına sebep olanlardı. İnşallah rabbim gayretlerimizi daim kılar ve hasılasını da toplarız. Herkese teşekkür ediyoruz. İlginizi, alakanızı ve yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öğrenmenin yaşı yoktur"

Şam Üniversitesinin en yaşlı mezunu 55 yaşındaki Mustafa El Mustafa öğrenmenin yaşı olmadığını belirtti. Kampta ailesiyle yaşayan El Mustafa, "Bu üniversitenin temeli atıldığını duyduğumda büyük bir heyecan duymuştum. Küçükken kurduğum hayalimi gerçekleştirmek için harekete geçmiştim. İlk etapta çevremde olumlu ve olumsuz birçok yorum almıştım. Ama ben bu hayalimi gerçekleştirmek için çok çaba gösterdim. Çok şükür bu hayalime bugün kavuştum. Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Bin 26 Öğrenci eğitim görüyor

Üniversite bünyesinde Eğitim fakültesi, Hukuk-İlahiyat fakültesi, Siyasal Bilgiler fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültesi olmak üzere 5 fakülte bulunuyor. İlk etapta 240'ü yatılı olmak üzere toplam bin 26 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede, gelecek dönemler için ihtiyaç duyulacak sınıfların yapım çalışmaları da devam ediyor. Programın sonunda mezun olan öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.