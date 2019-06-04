Son Dakika Haberleri: Sam Vokes 'in Kırmızı Ve Beyaz Golleri
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Sam Vokes 'in Kırmızı Ve Beyaz Golleri

16 dakika önce

Ocak ayı son gününün Burnley'den taşınmasından bu yana, Sam Vokes üç olayın netini geride bıraktı ve mükemmel bir hedef numarasını tamamladı. Sol ayakla hafifçe vurarak, sert bir başlık ve çarpıcı bir voleybolun hepsinin etkileyici özgeçmişinde yeri var.

Ocak ayı son gününün Burnley'den taşınmasından bu yana, Sam Vokes üç olayın netini geride bıraktı ve mükemmel bir hedef numarasını tamamladı. Sol ayakla hafifçe vurarak, sert bir başlık ve çarpıcı bir voleybolun hepsinin etkileyici özgeçmişinde yeri var.
Sam Vokes 'in Kırmızı Ve Beyaz Golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:06 
Spor
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