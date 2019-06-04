Sam Vokes 'in Kırmızı Ve Beyaz Golleri
16 dakika önce
Ocak ayı son gününün Burnley'den taşınmasından bu yana, Sam Vokes üç olayın netini geride bıraktı ve mükemmel bir hedef numarasını tamamladı. Sol ayakla hafifçe vurarak, sert bir başlık ve çarpıcı bir voleybolun hepsinin etkileyici özgeçmişinde yeri var.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:06
Ocak ayı son gününün Burnley'den taşınmasından bu yana, Sam Vokes üç olayın netini geride bıraktı ve mükemmel bir hedef numarasını tamamladı. Sol ayakla hafifçe vurarak, sert bir başlık ve çarpıcı bir voleybolun hepsinin etkileyici özgeçmişinde yeri var.
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