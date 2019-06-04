Sam Vokes 'in Kırmızı Ve Beyaz Golleri

Ocak ayı son gününün Burnley'den taşınmasından bu yana, Sam Vokes üç olayın netini geride bıraktı ve mükemmel bir hedef numarasını tamamladı. Sol ayakla hafifçe vurarak, sert bir başlık ve çarpıcı bir voleybolun hepsinin etkileyici özgeçmişinde yeri var.