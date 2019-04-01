Sam4up Nedir?
35 dakika önce
Makronet'in Microsoft Küresel Program Yöneticisi Eren Yay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Makronet'in Microsoft
Küresel Program Yöneticisi Eren Yay, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Microsoft SAM Managed Hizmet Programı çözümü olan SAM4UP'tan bahseden Yay, "SAM4UP Microsoft'un SAM programın bir üst seviyesi olan SAM Managed Hizmet Programının bir parçası olarak sunduğumuz bir çözümümüz. Makronet bu çözüm ile beraber dünyada sadece 14 partnerde uygulanan bu sistemi Türkiye
'de ilk ve tek uygulayan partner ve iş ortağıdır" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32
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