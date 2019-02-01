Son Dakika Haberleri: Saman Altında Kaçak Mazot ve Sigara Ele Geçirildi

Saman Altında Kaçak Mazot ve Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, saman altına gizlenmiş 240 litre kaçak mazot ve 750 paket sigara ele geçirildi.

Saman Altında Kaçak Mazot ve Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, saman altına gizlenmiş 240 litre kaçak mazot ve 750 paket sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurucan Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak mazot ve sigarayı bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Şüpheli şahsın ahırının önünde bulunan samanın altına gizlenmiş vaziyette 60'ar litrelik 3 adet jelikan içerisinde toplamda 240 litre mazot ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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