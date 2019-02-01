Son Dakika Haberleri: Saman Altından Akaryakıt ve Sigara Çıktı

Saman Altından Akaryakıt ve Sigara Çıktı

1 saat önce

Saray ilçesindeki bir ahırda bulunan samanların altında kaçak akaryakıt ve sigara ele geçildi.

Saman Altından Akaryakıt ve Sigara Çıktı, System.String[]
Saray ilçesindeki bir ahırda bulunan samanların altında kaçak akaryakıt ve sigara ele geçildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kurucan Mahallesi'nde kaçak akaryakıt ve sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.


Operasyonda bir şüpheliye ait ahırın önünde bulunan samanların altına gizlenmiş 240 litre akaryakıt ile 750 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:38 Kaynak: AA

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