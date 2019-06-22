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Saman balya makinesi tarlada yangın çıkardı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman balya makinesinde meydana gelen arıza sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Saman balya makinesi tarlada yangın çıkardı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saman balya makinesinde meydana gelen arıza sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Manavgat Aşağı Işıklar Mahallesi Köprübaşı mevkiinde Hasan Güzel'e ait tarlada saman balyası yapılması sırasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Traktörün arkasında saman balyası yapan makinenin fanı ısınma nedeniyle yanmaya başladı. Traktör sürücüsünün farketmemesi nedeniyle kıvılcımlar balya yapılan samanları tutuşturdu. Çevredeki vatandaşların durumu görmeleri ve traktör sürücüsünü uyarmalarının ardından ilk müdahale yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletmesine ait itfaiyelerin müdahalesi sonucunda yangın tarlanın yakınında bulunan evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangında tarladaki samanların bir bölümü yandı, balya makinesi zarar gördü. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
Hasan Güzel, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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