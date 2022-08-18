Yeniköy Mahallesi Göl mevkiinde İsmet Balık'ın hayvanlarının bulunduğu besihanenin önündeki yığılı balyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi çiftlik sahipleri ve çalışanları yaptı. Yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda muz seralarına ulaşmadan söndürüldü. Yanan saman balyaları traktörle dağıtılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 100 civarında saman balyasının yandığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Yeniköy, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Saman balyaları alev aldı - Son Dakika

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