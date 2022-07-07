Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

07.07.2022 15:39

Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü Samsun'un Bafra ilçesinde balya makinesinden çıkan kıvılcımın saman balyalarını tutuşturması sonucu meydana gelen yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde balya makinesinden çıkan kıvılcımın saman balyalarını tutuşturması sonucu meydana gelen yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasat edilen buğday tarlasında saman balya makine ile saman bağlarken çıkan kıvılcım, yangına neden oldu. Tarlada bulunan saman balyaları ve anız kısa sürede alev alarak tün alanı kapladı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzere olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tüm alanı kaplayan yangın civarda bulunan tarlalara da sıçrayarak ormanlık alana doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine vatandaşlar da destek verdi. Yangı ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Arazide bulunan çok sayıda saman balyası yandı. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangını gören bir vatandaş, "Balya makinesi çalışırken bir anda ses geldi. Durdurdu, o anda ateş çıktı" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman balyaları alev aldı, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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