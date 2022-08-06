Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 'nde, orman kenarına bir gün önce getirilen saman balyaları, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Samanın yanıcı özelliğinden dolayı hızla büyüyen yangın, ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla yangına müdahale etti. Ormana sıçramasına dakikalar kala yangın kontrol altına alınırken, 7 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

Kaynak: İHA

Mersin, Ormana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü - Son Dakika

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