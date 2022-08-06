Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü - Son Dakika
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Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü

06.08.2022 12:26

Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü Mersin'de orman kenarında bulunan saman balyaları alev aldı, yangın 7 saatlik müdahaleyle söndürülebildi MERSİN - Mersin'de orman kenarında bulunan saman balyaları alev aldı.

Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü

Mersin'de orman kenarında bulunan saman balyaları alev aldı, yangın 7 saatlik müdahaleyle söndürülebildi

MERSİN - Mersin'de orman kenarında bulunan saman balyaları alev aldı. Zamanında müdahaleyle 7 saatte söndürülebilen yangın ormanlık alana sıçramazken, büyük bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde, orman kenarına bir gün önce getirilen saman balyaları, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Samanın yanıcı özelliğinden dolayı hızla büyüyen yangın, ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hızla yangına müdahale etti. Ormana sıçramasına dakikalar kala yangın kontrol altına alınırken, 7 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

Büyük bir facianın önüne geçilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Mersin, Ormana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saman balyaları alev aldı, yangın ormana sıçramadan son anda söndürüldü - Son Dakika

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