Saman balyaları alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Saman balyaları alev alev yandı

30.06.2022 13:29
Saman balyaları alev alev yandı

Adıyaman'da, bir çiftlik yakınlarına bırakılan saman balyaları alev alev yandı.

Adıyaman'da, bir çiftlik yakınlarına bırakılan saman balyaları alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Büyükkavaklı Köyü yakınlarında bulunan bir çiftliğin yan kısmındaki saman balyaları alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan saman balyalarını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 2 bin adet saman balyası yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi Park halindeki otomobil yandı Park halindeki otomobil yandı
Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saman balyaları alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
11:41 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 971 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor
11:22 Güne düşüşle başlayan Dolar/TL, 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:12 Otomobil piyasası bayramda hareketlenecek! Uzman isim araç almak isteyenlere önemli tüyolar verdi
11:01 Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den skandal hareketler! Trafikte kemer takmadan araçlara makas attığı videosu tepki çekti
10:51 Usta sanatçı Cüneyt Arkın, Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 13:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Saman balyaları alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement