Son Dakika Haberleri: Saman balyaları alev alev yandı...İtfaiye araçlarına destek Toma'lardan geldi
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Saman balyaları alev alev yandı...İtfaiye araçlarına destek Toma'lardan geldi

1 saat önce

Saman balyaları alev alev yandı.

Saman balyaları alev alev yandı... İtfaiye araçlarına destek Toma'lardan geldi
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Katarlı köyünde saman balyalarından başlayan yangının tüm köyü sarmasının ardından köylüllerin imdasına itfaiyenin yanı sıra Mardin İl Emniyetine ait Toplumsal Müdahale aracı Tomalar'da müdahale etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyün yakınlarında 150 Tır'lık saman balyasının alev alarak yangının bütün köyün çevresini sarmasının ardından Kızıltepe İtfaiyesine destek olarak Mardin İl emniyet Müdürlüğüne ait 2 toplumsal Müdahale aracı olan Tomalar'da yangını söndürmek için saatlerce mücadele etti. Tüm köyün çevresini saran yangını vatandaşların can ve mallarına zarar gelmeden söndürmek için saatlerce mücadele eden İtfaiye ve polis ekipleri itfaiye araçları ve tomalarla yangına müdahale etti. Yangının henüz çıkış sebebi araştırılırken, Kızıltepe itfaiye erleri ve tomalarla yangına müdahale eden polisler vatandaşların canına zarar gelmemesi için saatlerce büyüyen yangını söndürmek için mücadele etti. Yangında köyün çevresinde bulunan binlerce ağaç, ahır ve 150 tır'lık saman balyası küle döndü.
Saman balyaları alev alev yandı...İtfaiye araçlarına destek Toma'lardan geldi
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
İtfaiye, Kızıltepe, 3. Sayfa
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