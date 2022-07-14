Son dakika haberleri | Binlerce saman balyası alev alev yandı, büyüyen yangın tarım deposunu küle çevirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Binlerce saman balyası alev alev yandı, büyüyen yangın tarım deposunu küle çevirdi

14.07.2022 18:52

Son dakika 3. sayfa haberi: - Binlerce saman balyası alev alev yandı, büyüyen yangın tarım deposunu küle çevirdi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde traktör römorkunda başlayan yangın anıza ve tarım deposuna sıçrayarak ortalığı küle çevirdi.

- Binlerce saman balyası alev alev yandı, büyüyen yangın tarım deposunu küle çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde traktör römorkunda başlayan yangın anıza ve tarım deposuna sıçrayarak ortalığı küle çevirdi. Büyük hasara yol açan yangın sonucu çok sayıda tarım aleti ve tarım ürünü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Paşaköy kırsalında meydana geldi. Saray'ın Sofular Mahallesi'nden traktör römorkuna yüklenen balyalar, Ergene'nin Paşaköy Mahallesi mevkiinden geçişi sırasında alev aldı. Binlerce balya alev alev yanarken büyüyen yangın tarla ve tarım deposuna sıçradı.

Olay yerine Tekirdağ Büyükşehir itfaiyesinin yanı sıra Lüleburgaz Ahmetbey beldesinden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bin balya saman, arı sandıkları ve çok sayıda tarım aleti yandı

Büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin yardımıyla güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Paşaköy Muhtarı Naim Tunç, "İdaremiz sınırları içinde çok talihsiz ve üzücü bir yangın olayı meydana geldi. Yangın sonucu 3 römork, 10 arı sandığı, 1 helezon, sulama boruları, bin adet saman balyası kullanılamaz hale geldi. Mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

YORUMLAR
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ZEYTİNLİK ALAN VE SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI ZEYTİNLİK ALAN VE SAMAN YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Seyir halindeki otomobil alev alev yandı DİYARBAKIR'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI DİYARBAKIR'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Binlerce saman balyası alev alev yandı, büyüyen yangın tarım deposunu küle çevirdi - Son Dakika

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