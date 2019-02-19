Son Dakika Haberleri: Saman Balyaları Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

Saman Balyaları Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 4 Gözaltı

2 saat önce

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kiralık kamyona yüklü saman balyalarının arasında gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.

Saman Balyaları Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 4 Gözaltı, System.String[]
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kiralık kamyona yüklü saman balyalarının arasında gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu, Gaziantep'e götürmek için kamyon kiraladığı yönünde aldıkları bilgiyle harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyonu, Lice- Diyarbakır karayolunda durdurup narkotik köpekleriyle arama yaptı. Köpeklerin tepki vermesi sonucu araç detaylı inceleme amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na çekildi. Yapılan adli aramada kamyon kasasına yüklü saman balyalarının arasına gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

Jandarma, Diyarbakır, 3. Sayfa
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