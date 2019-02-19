Saman Balyaları Arasında 176 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 4 Gözaltı
2 saat önce
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kiralık kamyona yüklü saman balyalarının arasında gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kiralık kamyona yüklü saman balyalarının arasında gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, 1 kişinin elinde bulundurduğu uyuşturucuyu, Gaziantep
'e götürmek için kamyon kiraladığı yönünde aldıkları bilgiyle harekete geçti. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kamyonu, Lice- Diyarbakır karayolunda durdurup narkotik köpekleriyle arama yaptı. Köpeklerin tepki vermesi sonucu araç detaylı inceleme amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na çekildi. Yapılan adli aramada kamyon kasasına yüklü saman balyalarının arasına gizlenmiş 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı.
- Diyarbakır
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:29 Kaynak: DHA
Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
Damadını Yaralayan Kayınpederden Bir Garip Savunma: İlginç Videolar Gördüm
41 Kanalda Aynı Anda Yayınlanan Peak Games Reklamı Çalıntı Çıktı