Son Dakika Haberleri: Saman Balyaları Arasında 176 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Saman Balyaları Arasında 176 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda saman balyaları arasında 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda saman balyaları arasında 176 kilo 340 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bir şüphelinin Gaziantep'e uyuşturucu sevk etmek için araç kiraladığı bilgisine ulaşıldı.

Plakası tespit edilen kamyon, 18 Şubat'ta Lice-Diyarbakır kara yolunda durduruldu.

Narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine kamyon detaylı inceleme için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Araçta yapılan aramada saman balyaları arasına gizlenmiş 176 kilo 340 gram kubar esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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