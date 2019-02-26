Saman Balyaları Arasında 215 Kilo Esrar Ele Geçti
1 saat önce
BATMAN'da polis tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdukları kamyonda saman balyalarının arasında 215 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
BATMAN'da polis tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdukları kamyonda saman balyalarının arasında 215 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada saman balyalarının arasına gizlenmiş 215 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
- Batman
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:34 Kaynak: DHA
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