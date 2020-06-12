Saman balyaları kül oldu - Son Dakika

Saman balyaları kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında hayvancılık ile geçimini sağlayan ailenin saman balyaları kül oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında hayvancılık ile geçimini sağlayan ailenin saman balyaları kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Bafa Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde yer alan saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşın samanlığında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Komşuların yardımıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, tüm samanlarını küle çevirirken bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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