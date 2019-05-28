Saman balyaları küle döndü
2 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkar yangında 100'ün üzerinde saman balyası yandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:02 Kaynak: İHA
'nın Manavgat
ilçesinde çıkar yangında 100'ün üzerinde saman balyası yandı. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara nedeniyle çıkmış olabileceği bildirildi.
Yangın, Çeltikçi
Mahallesinde meydana geldi. Mezarlık yanında eski top sahasında çıkan yangın, vatandaşların müdahalesine rağmen kısa sürede yayıldı ve saman balyalarına ulaştı. Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen Adem Özdemir isimli mahalle sakinine ait olduğu bildirilen 100'ün üzerinde saman balyası tamamen yandı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Belediyesine ait bir iş makinesi de müdahalede bulunarak tamamen söndürdü. - ANTALYA
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