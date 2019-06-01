Son Dakika Haberleri: Saman balyaları tarla yaktı
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Saman balyaları tarla yaktı

5 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü. 
Orhangazi- İznik Karayolu Torsu Tesisleri yakınındaki tarla içinde bulunan saman balyalarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otlar ve ot balyalarını tutuşturmasıyla hızla büyüdü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.


- Orhangazibursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:35 Kaynak: DHA
İznik, Orhangazi, Güncel
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