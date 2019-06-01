Saman balyaları tarla yaktı
1 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:54 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhangazi
ilçesindeki bir tarlada saman balyalarında çıkan yangın, yaklaşık 5 dönüm alanı küle döndürdü.
Orhangazi- İznik
Karayolu Torsu Tesisleri yakınındaki tarla içinde bulunan saman balyalarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otlar ve ot balyalarını tutuşturmasıyla hızla büyüdü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangına Orhangazi Belediyesi
itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti. Yangın arazinin yanında bulunan seralara sıçramadan kontrol altına alındı.
- Orhangazibursa
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