Son Dakika Haberleri: Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk
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Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk

40 dakika önce

Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk -Karayolunda tehlikeli taşımacılık Saman balyaları üzerinde kazaya davetiye çıkardılarTEKİRDAĞ - Hasat döneminin başlaması ile birlikte tüm uyarılara karşın karayollarına adeta kazalara davetiye çıkaran görüntüler kayıtlara geçmeye devam ediyor.

Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk
-Karayolunda tehlikeli taşımacılık
Saman balyaları üzerinde kazaya davetiye çıkardılar
TEKİRDAĞ - Hasat döneminin başlaması ile birlikte tüm uyarılara karşın karayollarına adeta kazalara davetiye çıkaran görüntüler kayıtlara geçmeye devam ediyor.
Son görüntünün adresi Çorlu oldu. Tarladan bağlanan saman balyalarını traktörün çektiği iki ayrı römorka yükleyen işçilerin metrelerce yükseklikteki balyaların üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde kameralara takılan görüntülerde yan yoldan ana yola çıkan bir traktörün römorkunda yüklü saman balyalarının üzerindeki 4 işçinin tehlikelere aldırış etmeden yolculuk yapması dikkat çekti.
Karayolunda bir süre ilerleyen traktör daha sonra yeniden köy yoluna dönüş yaparak gözden kayboldu.
Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:53 Kaynak: İHA
çorlu, hasat, Genel
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