Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk
40 dakika önce
Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk -Karayolunda tehlikeli taşımacılık Saman balyaları üzerinde kazaya davetiye çıkardılarTEKİRDAĞ - Hasat döneminin başlaması ile birlikte tüm uyarılara karşın karayollarına adeta kazalara davetiye çıkaran görüntüler kayıtlara geçmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:53 Kaynak: İHA
Saman balyaları üzerinde tehlikeli yolculuk
-Karayolunda tehlikeli taşımacılık
Saman balyaları üzerinde kazaya davetiye çıkardılar
TEKİRDAĞ - Hasat döneminin başlaması ile birlikte tüm uyarılara karşın karayollarına adeta kazalara davetiye çıkaran görüntüler kayıtlara geçmeye devam ediyor.
Son görüntünün adresi Çorlu
oldu. Tarladan bağlanan saman balyalarını traktörün çektiği iki ayrı römorka yükleyen işçilerin metrelerce yükseklikteki balyaların üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Çorlu - Çerkezköy
yolu üzerinde kameralara takılan görüntülerde yan yoldan ana yola çıkan bir traktörün römorkunda yüklü saman balyalarının üzerindeki 4 işçinin tehlikelere aldırış etmeden yolculuk yapması dikkat çekti.
Karayolunda bir süre ilerleyen traktör daha sonra yeniden köy yoluna dönüş yaparak gözden kayboldu.
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