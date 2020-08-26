Saman balyaları yanan üreticiler için yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Lalapaşa Ziraat Odası, ilçeye bağlı Hacılar köyünde çıkan yangında saman balyaları zarar gören üreticiler için "Çiftçilerimiz için 1 balya" yardım kampanyası başlattı.

Oda Başkanı Taner Öztürk, gazetecilere, geçtiğimiz gün köyde meydana gelen yangında 2 bin 300 saman balyasının yandığını belirtti.

Öztürk, yangın dolayısıyla maddi hasara uğrayan çiftçilere destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığını dile getirdi.

Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayan Öztürk, "Yangın dolayısıyla köyde 2 bin 300 balya kül oldu. Üreticilerimize destek amacıyla böyle bir dayanışma kampanyası başlattık. Destek olmak isteyenler köy muhtarı Levent Kuru'yla iletişime geçebilir." ifadelerini kullandı.