Saman balyaları yanarak küle döndü - Son Dakika

Adıyaman'da, bir arazi içerisinde bulunan saman balyaları çıkan anız yangınında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan bir arazide anız yangını meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen anız yangını, arazi içerisinde bulunan saman balyalarına sıçradı. Yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan binlerce saman balyası yanarak kül oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken tarla sahipleri ise yangının önüne geçebilmek için traktörleriyle tarlayı sürdü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN