SAMAN BALYALARI DÖKÜLEN ÇİFTÇİYE UMKE YARDIMI - Son Dakika

TOKAT'ta, traktörün römorkundan dökülen saman balyalarını toplayan Fikret Yıldırım'a yoldan geçen UMKE ekipleri yardım etti.

Olay, Tokat Niksar ile Ordu Akkuş karayolu 16'ıncı kilometre civarında meydana geldi. Tokat'tan Ordu'nun Akkuş ilçesine giden Fikret Yıldırım'ın traktörünün arkasındaki römorkta bulunan saman balyalarının bir kısmı hareket halindeyken düştü. Yıldırım, traktörü yolun sağına çekerek balyaları toplamaya başladı. O sırada yoldan geçen UMKE ekipleri, saman balyalarını toplamakta zorlanan Yıldırım'a yardımcı olmak için durdu. UMKE ekipleri ile birlikte dökülen saman balyalarını yeniden römorka yerleştiren Fikret Yıldırım, yoluna devam etti.