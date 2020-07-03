Saman balyalarını istiflerken düşen genç yaralandı - Son Dakika

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlenmiş tarlalarındaki saman balyalarını araçlarla evine getiren Ramazan K. (27), saman balyalarını üst üste istiflerken bir anda dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan Ramazan K., Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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