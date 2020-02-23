Saman balyalarının altında kalan muhtar hayatını kaybetti - Son Dakika

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Saman balyalarının altında kalan muhtar hayatını kaybetti
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen saman balyalarının altında kalan Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde devrilen saman balyalarının altında kalan Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin, hayvan damındaki saman balyalarını indirirken, istiflenen balyalar Muhtar Ergin'in üzerine devrildi. Ergin, bir anda onlarca saman balyasının altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından saman balyalarının altından çıkarılan Muhtar Ergin'in sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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