Son Dakika Haberleri: Saman Balyalarının Arasından 215 Kilo Esrar Çıktı

Saman Balyalarının Arasından 215 Kilo Esrar Çıktı

1 saat önce

Batman'da düzenlenen operasyonda, saman balyalarının içine gizlenmiş halde 215 kilogram esrar ele geçirildi.

Saman Balyalarının Arasından 215 Kilo Esrar Çıktı, System.String[]
Batman'da düzenlenen operasyonda, saman balyalarının içine gizlenmiş halde 215 kilogram esrar ele geçirildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araca operasyon düzenledi. Aracın içinde saman balyaları içerisine gizlenmiş 214 kilo kubar esrar maddesi ve 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Batman, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları

Son Dakika! Benzine İndirim Geldi Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 17:03:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman Balyalarının Arasından 215 Kilo Esrar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]