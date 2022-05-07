Saman balyalarının arasından Afgan kaçaklar çıktı - Son Dakika
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Saman balyalarının arasından Afgan kaçaklar çıktı

07.05.2022 15:27

Ağrı'da narkotik ekiplerinin durdurduğu kamyonette 8 kaçak Afgan yakalandı. Kaçak Afganların, saman balyalarının arkasında gizlenmiş olduğu görüntülendi. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekipleri, Ağrı- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine saman yüklü bir kamyoneti durdurdu. Ekipler, sürücünün şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aracın kasa kısmını açıp çuvallı saman balyalarını boşalttı.

Kaçak Afganların saman balyaları arasındaki yolculuğu uzun sürmedi

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Balyalar arasında gizlendikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaçak Afganların saman balyaları arasındaki yolculuğu uzun sürmedi
Kaçak Afganların saman balyaları arasındaki yolculuğu uzun sürmedi
Kaçak Afganların saman balyaları arasındaki yolculuğu uzun sürmedi
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Narkotik, Tragger, Ağrı, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saman balyalarının arasından Afgan kaçaklar çıktı - Son Dakika


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