Saman balyalarının arasından Engerek Yılanı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saman balyalarının arasından Engerek Yılanı çıktı - Son Dakika

Saman balyalarının arasından Engerek Yılanı çıktı

6 saat önce

Burdur'un Gölhisar ilçesinde silajlık yem üretim faaliyetinde bulunan tarım firması tarafından Şanlıurfa'dan getirtilen samanların arasından Engerek Yılanı çıktı.

Saman balyalarının arasından Engerek Yılanı çıktı, System.String[]

Burdur'un Gölhisar ilçesinde silajlık yem üretim faaliyetinde bulunan tarım firması tarafından Şanlıurfa'dan getirtilen samanların arasından Engerek Yılanı çıktı.


Saman balyalarının arasından çıkan yılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliğine teslim edildi. Milli Parklar Şefliği uzmanları tarafından yapılan incelemede yılanın Doğu-Güneydoğu bölgelerinde yaşayan ve Koca Engerek türü zehirli bir yılan olduğu tespit edildi. Koca Engerek ve diğer yılan türleri küçük sürüngen ve memeliler ile beslendiği için tarım sektörü için faydalı ve koruma altında olan bir tür olduğu bildirildi.


Koca Engerek yolunu şaşırdı


Yılan üzerinde yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından Şanlıurfa'ya götürülerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Yılan 1 Mart'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından Şanlıurfa bozkırlarında doğaya salındı. - BURDUR

Gölhisar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:04:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saman balyalarının arasından Engerek Yılanı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]